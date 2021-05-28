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28 мая 16:04
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новостей
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
15:41
Общество
Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера
15:41
Происшествия
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье
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Триллион долларов в год: «план Байдена» приведет к дефициту бюджета США

США
Триллион долларов в год: «план Байдена» приведет к дефициту бюджета США
Федеральное агентство новостей  / 

Проект федерального бюджета США на 2022 год, представленный Конгрессу администрацией президента Джозефа Байдена, предполагает дефицит бюджета в размере более триллиона долларов в год, сообщает Washington Post. Согласно имеющимся данным, триллионный дефицит будет сохранять в течение по крайней мере десяти лет — до 2031 года.

Федеральный бюджет на 2022 год предполагает расходы в размере шести триллионов долларов. Эти деньги Белый дом намерен вложить в образование, военную промышленность, транспортную систему, а также борьбу с изменением климата, пишет The New York Times.

По данным NYT, Байден предложил увеличить общие расходы федерального бюджета до 8,2 трлн долларов к 2031 году. При этом дефицит бюджета в следующем году составит порядка 1,8 трлн долларов, а в последующие снизится примерно до 1,6 трлн.

Триллион долларов в год: «план Байдена» приведет к дефициту бюджета США
 / Федеральное агентство новостей

Огромный бюджет обусловлен желанием Байдена провести модернизацию инфраструктуры по всей стране. Главный акцент делается на обновлении транспортной системе — на это планируется потратить 621 миллиард долларов. Часть средств пойдет на «Американский план занятости», с помощь которого Байден рассчитывает создать в США несколько миллионов рабочих мест — по его словам, воплощение этого замысла стало бы «крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны». Также предусматривается финансирование плана «Американской семьи», который будет направлен на улучшение образования и налоговые послабления.

В документе говорится, что Байден планирует финансировать свои предложения за счет повышения налогов для корпораций и людей с высокими доходами, и снизить налоги для американцев с низким уровнем заработка.

Республиканцы против

Представитель Республиканской партии и председатель Комитета по расходам и доходам Кевин Брэди критически оценил план Байдена. По словам политика, искусственное вливание огромных средств обременит американскую экономику «опасным уровнем госдолга». Кроме того, республиканцы опасаются, что это приведет к резкому росту налогов для среднего класса.

«Бюджетная ошибка президента Байдена ведет нас к еще худшему экономическому росту чем за время президентства Обамы. Семьи с низкими и средними доходами уже страдают от скрытого налога в виде повышения цен. Теперь президент хочет, чтобы их подоходный налог тоже повысился», — заявил Брэди.

По версии республиканцев, «лишь 7% средств в рамках предложений Байдена пойдут на реальную инфраструктуру» — в остальном триллионы долларов окажутся бессмысленно потрачены. Указывают следующие последствия при предложенном Белым домом повышении налогов: «саботаж» восстановления рабочих мест после пандемии коронавируса; ухудшение экономического положения семей, у которых осталась работа; и исход бизнеса и рабочих мест из США за рубеж, в страны, где налоговое давление ниже.

Дефицит бюджета

Согласно данным Министерства финансов США дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 года достиг рекордных 1,7 трлн долларов, увеличившись на 130% по сравнению с прошлым годом. Расходы бюджета в период с октября 2020 года по март 2021 года выросли до 3,4 трлн долларов, а поступления составили лишь 1,7 трлн.

Байден представил проект бюджета на 2022 год стоимость 6 триллионов долларов
Global Look Press  / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса (CBO), дефицит бюджета в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября, составит 2,3 трлн. По данным СВО, нехватка бюджета в ближайшее десятилетие вырастет до 12,6 трлн долларов. В среднем за год дефицит средств будет составлять 1,2 трлн долларов.

Увеличит госдолг

Как утверждает министр финансов США Джанет Йеллен, «план Байдена» приведет к увеличению государственного долга США, который и без того достигает рекордных значений. При этом, по ее словам, при средней инфляции и низкой доходности облигаций страна «может позволить себе это».

«По крайней мере проект, который мы собираемся представить, остается в пределах исторических норм, и я думаю, что он должен оставаться таким», — сказала она.

В марте 2021 года Госдолг США превысил отметку в 28 трлн долларов, что составляет 101% ВВП американского государства. Последний раз в таком положении страна оказалась в 1946 году, сразу после Второй мировой войны — тогда сумма финансовых обязательств достигла 106% ВВП. Начиная с финансового кризиса в 2008 году госдолг США растет высокими темпами. За время правления Барака Обамы его объем увеличился на 9 трлн долларов, при Дональде Трампе — еще на 7 трлн.

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, к 2031 финансовому году ожидается рост госдолга до 107% ВВП. В настоящее время на каждого гражданина США приходится около 10,5 тысяч долларов налоговых доходов и около 85 тысяч долларов госдолга.

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бюджет байден госдолг сша
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