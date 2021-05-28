Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ

Москва, 28 мая. Отказ Москвы в принятии рейсов из Евросоюза (ЕС) в обход Белоруссии вызван технической ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, перебои с перелетами европейских авиакомпаний в РФ произошли из-за технического сбоя. Сейчас ведется работа по разрешению этой ситуации, уточнил пресс-секретарь президента России.

Кремль не видит причин для возникновения проблем в отношениях Москвы и Брюсселя из-за затруднений с принятием некоторых пассажирских лайнеров из Европы, заключил Песков.

Ранее сообщалось, что в ЕС обеспокоены отказом Москвы принять европейские авиарейсы.