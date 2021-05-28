«Аэрофлот» запустил новые рейсы в Сочи из Хабаровска и Екатеринбурга

Москва, 28 мая. Российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла новые рейсы с Дальнего Востока и Урала в Сочи. Первый полет из Хабаровска пилоты выполнили в четверг.

Самолет Boeing 767-300 вместимостью 290 пассажиров вылетел почти с полной загрузкой. Перелеты в этом направлении запланированы по четвергам и воскресеньям. Для некоторых жителей Дальнего Востока, желающих отправиться в Сочи, действуют субсидированные тарифы.

К тому же в пятницу стартуют рейсы из Екатеринбурга. А перелеты из этого города в Анапу запланированы на субботу. Пассажиры смогут отправиться в таком направлении практически ежедневно, кроме понедельника. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 вместимостью до 158 пассажиров.

Парк «Аэрофлота» пополнился новым самолетом. Речь идет о Airbus А320neo. Он получил название в честь выдающегося советского и российского дипломата Анатолия Добрынина. Пассажиры такого самолета смогут рассчитывать на новый уровень комфорта.