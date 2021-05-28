Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая

Москва, 28 мая. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет по видеосвязи из Сочи совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко состоится ближе к вечеру.

«Мы ожидаем совещание с постоянными членами Совбеза, оно пройдет в режиме видеоконференции», — указал официальный представитель Кремля.

По его словам, встреча Путина и Лукашенко начнется после совещания. Сначала лидеры двух стран проведут беседу, а затем отправятся вместе на рабочий обед. Их переговоры должны начаться после 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии вылетел в Сочи на встречу с российским руководителем.