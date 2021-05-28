Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020

Вена, 28 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о подготовке национальной команды в Австрии к предстоящему чемпионату Европы.

Станислав Черчесов подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора в австрийском Нойштифте, где уже неделю тренируются российские футболисты. Об этом наставник написал в Instagram-аккаунте.

«Идет непростая для игроков работа, которая позволит им в нужный момент выйти на пик физической формы. Сбор в Нойштифте проходит в соответствии с нашими планами, впереди здесь еще пять дней тренировок, а затем вылет на контрольный матч в Польшу», — написал Черчесов.

Контрольный матч с Польшей сборная России проведет 1 июня во Вроцлаве. После этого подопечные Станислава Черчесова сыграют с болгарами. Первый матч на Евро-2020 сборная России проведет против Бельгии. Кроме того, соперниками команды Черчесова по группе B станут датчане и финны.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.