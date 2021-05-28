Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 13:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Все новости
28 мая 13:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Все новости

Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020

Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
cherchesov.com  /  СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Вена, 28 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о подготовке национальной команды в Австрии к предстоящему чемпионату Европы.

Станислав Черчесов подвел первые итоги учебно-тренировочного сбора в австрийском Нойштифте, где уже неделю тренируются российские футболисты. Об этом наставник написал в Instagram-аккаунте.

«Идет непростая для игроков работа, которая позволит им в нужный момент выйти на пик физической формы. Сбор в Нойштифте проходит в соответствии с нашими планами, впереди здесь еще пять дней тренировок, а затем вылет на контрольный матч в Польшу», — написал Черчесов.

Контрольный матч с Польшей сборная России проведет 1 июня во Вроцлаве. После этого подопечные Станислава Черчесова сыграют с болгарами. Первый матч на Евро-2020 сборная России проведет против Бельгии. Кроме того, соперниками команды Черчесова по группе B станут датчане и финны.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Вернуться назад

австрия черчесов сборная россии подготовка евро-2020
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 129833 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 88305 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 49403 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 45651 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34421 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Спорт / Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Рейтинг@Mail.ru