Очередной расчленитель из Петербурга предстал перед Невским судом

В Невском районном суде Санкт-Петербурга начались судебные слушания по уголовному делу о жестоком убийстве. На скамье подсудимых — 35-летний житель Санкт-Петербурга Евгений Александров. На судебном заседании присутствовал корреспондент ФАН.

Евгений Александров работал в ООО «Промоборудование–плюс» на проспекте Обуховской обороны, д. 38, которое занимается ремонтом и обслуживанием станков. Вместе с ним трудился убитый — 37-летний Максим Павлов.

Как установило следствие, вечером 5 сентября 2020 года в цеху №5 между ними возникла ссора, в ходе которой Александров несколько раз ударил Павлова ножом в шею, отчего тот скончался. Испугавшись последствий, убийца решил избавиться от тела. Александров ножовкой отделил конечности и голову жертвы и разложил останки по капроновым строительным пакетам. Пакеты удалось незаметно выкинуть в реку Неву, на берегу которой и находятся производственные помещения.

Федеральное агентство новостей /

Один из мешков с останками нашел рыбак 22 сентября 2020 года в реке Екатерингофке, на берегу которой он отдыхал вместе с другом и женой. Сначала мужчина принял находку за пакет с мусором, однако решил проверить содержимое. Вместе с другом они вытащили мешок на берег и обнаружили в нем часть человеческой ноги, после чего незамедлительно позвонили в полицию.

Спустя неделю на берегу в Лахте около яхт-клуба «Геркулес» был найден еще один пакет с останками. Генетическая экспертиза установила, что это — останки Максима Павлова.

Федеральное агентство новостей /

Евгений Александров был задержан и арестован 12 октября 2020 года. Свою вину он сразу признал. Александров женат, ранее не судим.

За совершенное преступление по статье 105 УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.