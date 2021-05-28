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28 мая 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:33
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
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Очередной расчленитель из Петербурга предстал перед Невским судом

Происшествия
Очередной расчленитель из Петербурга предстал перед Невским судом
Федеральное агентство новостей  / 

В Невском районном суде Санкт-Петербурга начались судебные слушания по уголовному делу о жестоком убийстве. На скамье подсудимых — 35-летний житель Санкт-Петербурга Евгений Александров. На судебном заседании присутствовал корреспондент ФАН.

Евгений Александров работал в ООО «Промоборудование–плюс» на проспекте Обуховской обороны, д. 38, которое занимается ремонтом и обслуживанием станков. Вместе с ним трудился убитый — 37-летний Максим Павлов.

Как установило следствие, вечером 5 сентября 2020 года в цеху №5 между ними возникла ссора, в ходе которой Александров несколько раз ударил Павлова ножом в шею, отчего тот скончался. Испугавшись последствий, убийца решил избавиться от тела. Александров ножовкой отделил конечности и голову жертвы и разложил останки по капроновым строительным пакетам. Пакеты удалось незаметно выкинуть в реку Неву, на берегу которой и находятся производственные помещения.

Очередной расчленитель из Петербурга предстал перед Невским судом
Федеральное агентство новостей  / 

Один из мешков с останками нашел рыбак 22 сентября 2020 года в реке Екатерингофке, на берегу которой он отдыхал вместе с другом и женой. Сначала мужчина принял находку за пакет с мусором, однако решил проверить содержимое. Вместе с другом они вытащили мешок на берег и обнаружили в нем часть человеческой ноги, после чего незамедлительно позвонили в полицию.

Спустя неделю на берегу в Лахте около яхт-клуба «Геркулес» был найден еще один пакет с останками. Генетическая экспертиза установила, что это — останки Максима Павлова.

Очередной расчленитель из Петербурга предстал перед Невским судом
Федеральное агентство новостей  / 

Евгений Александров был задержан и арестован 12 октября 2020 года. Свою вину он сразу признал. Александров женат, ранее не судим.

За совершенное преступление по статье 105 УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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