Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 13:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Все новости
28 мая 13:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Все новости

Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%

  /   Обновлено: 28 мая 2021 12:49
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Социологи «Левада-центра»1 (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовали результаты майского опроса об уровне доверия граждан РФ к Алексею Навальному. Выяснилось, что за минувший месяц позиции оппозиционера упали с 4% до 2%.

«Левада-центр» включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Prt Scr levada.ru  / 

Заместитель директора «Левады» Денис Волков считает, что падение рейтинга было ожидаемым, поскольку в последний месяц основатель ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) выпадает из информационной повестки.

«Если в первые месяцы года, во время зимних протестов, повестка была постоянно связана с его фигурой, то сейчас такого нет. В длительной перспективе я, скорее, ожидал бы снижения интереса к Навальному», — пояснил Волков в комментарии «Открытым медиа».

В последние месяцы исследования, проводимые социологами «Левада-центра», показывают стремительное падение позиций Навального. Так, осенью 2020 года эксперты пришли к выводу, что антирейтинг оппозиционера вырос до 50% за год. Большинство респондентов считают, что основатель ФБК живет на деньги иностранных спонсоров и пытается завоевать симпатии россиян посредством популистских лозунгов.

В феврале этого года опрос «Левады» показал, что деятельность Навального не находит одобрения у более чем половины россиян в возрасте от 18 лет.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

Вернуться назад

левада-центр навальный соцопрос
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 129586 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 87887 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 48903 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 44946 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34391 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Общество / Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
Рейтинг@Mail.ru