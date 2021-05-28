Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%

Социологи «Левада-центра»1 (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовали результаты майского опроса об уровне доверия граждан РФ к Алексею Навальному. Выяснилось, что за минувший месяц позиции оппозиционера упали с 4% до 2%.

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Заместитель директора «Левады» Денис Волков считает, что падение рейтинга было ожидаемым, поскольку в последний месяц основатель ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) выпадает из информационной повестки.

«Если в первые месяцы года, во время зимних протестов, повестка была постоянно связана с его фигурой, то сейчас такого нет. В длительной перспективе я, скорее, ожидал бы снижения интереса к Навальному», — пояснил Волков в комментарии «Открытым медиа».

В последние месяцы исследования, проводимые социологами «Левада-центра», показывают стремительное падение позиций Навального. Так, осенью 2020 года эксперты пришли к выводу, что антирейтинг оппозиционера вырос до 50% за год. Большинство респондентов считают, что основатель ФБК живет на деньги иностранных спонсоров и пытается завоевать симпатии россиян посредством популистских лозунгов.

В феврале этого года опрос «Левады» показал, что деятельность Навального не находит одобрения у более чем половины россиян в возрасте от 18 лет.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.