Пашинян заявил о намерении решить приграничный спор с Азербайджаном мирным путем

Ереван, 28 мая. Правительство Армении стремится решить все пограничные проблемы с Азербайджаном путем переговоров, без использования силовых средств, заявил Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении сообщил об этом во время заседания предвыборного штаба политической партии «Гражданский договор».

"У Правительства Армении есть политическая воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путем. Мы не допустим новой войны", — заявил Пашинян.

По его словам, Ереван направил в Баку план мирного урегулирования с участием международных посредников.

Ранее стало известно, что Пашинян предложил руководству Азербайджана разместить на ряде участков границы между двумя государствами наблюдателей ОБСЕ.