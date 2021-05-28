Песков исключил причастность российских структур к посадке самолета Ryanair в Минске

Москва, 28 мая. Российские ведомства или службы не имеют никакого отношения к экстренной посадке самолета компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Авиасудно совершило вынужденную посадку из-за появившейся информации о минировании лайнера. На борту самолета находился журналист и создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого позже задержали силовики.

Как стало известно ранее, агенты ФБР и представители Польши начали расследование инцидента с самолетом Ryanair.