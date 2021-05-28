Участницу Евровидения от Украины назвали «Женщиной ІІІ тысячелетия»

Киев, 28 мая. Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая в этом году участвовала в конкурсе «Евровидение», получила специальную награду в номинации «Гордость нации».
Музыкальный коллектив Go_A во главе с Екатериной Павленко занял пятое место на международном песенном смотре «Евровидени-2021». Даже победители конкурса, музыканты из итальянской группы Maneskin, отметили яркий номер участников от Украины, а также запоминающийся и харизматичный вокал солистки.
На родине Екатерина Павленко была удостоена специальной премии «Женщина III тысячелетия». Награду певице вручил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Этот знак отличия присваивается с 2006 года. Награды уже были удостоены актриса Ольга Сумская и исполнительница Нина Матвиенко.
«Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия». Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах — заставила объединиться», — написал вице-спикер на своей странице в Facebook.
Однако вокруг группы Go_A разразился скандал. Сценарист Анастасия Михайлова обвинила создателей номера в плагиате и предоставила доказательства своих слов.