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новостей
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
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Участницу Евровидения от Украины назвали «Женщиной ІІІ тысячелетия»

Шоу-бизнес
Участницу Евровидения от Украины назвали «Женщиной ІІІ тысячелетия»
instagram.com  /  @monokatee

Киев, 28 мая. Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая в этом году участвовала в конкурсе «Евровидение», получила специальную награду в номинации «Гордость нации».

Музыкальный коллектив Go_A во главе с Екатериной Павленко занял пятое место на международном песенном смотре «Евровидени-2021». Даже победители конкурса, музыканты из итальянской группы Maneskin, отметили яркий номер участников от Украины, а также запоминающийся и харизматичный вокал солистки.

На родине Екатерина Павленко была удостоена специальной премии «Женщина III тысячелетия». Награду певице вручил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Этот знак отличия присваивается с 2006 года. Награды уже были удостоены актриса Ольга Сумская и исполнительница Нина Матвиенко.

«Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия». Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах — заставила объединиться», — написал вице-спикер на своей странице в Facebook.

Однако вокруг группы Go_A разразился скандал. Сценарист Анастасия Михайлова обвинила создателей номера в плагиате и предоставила доказательства своих слов.

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украина музыка евровидение go_a
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