Донбасс, 28 мая. Украинские подразделения атаковали ДНР минами и управляемыми ракетами. Мирный житель расстрелял «Урал» с мародерами из ВСУ. Автомобиль с украинским офицером подорвался на противотанковой мине в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки ВСУ четыре раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Все обстрелы были сосредоточены на донецком направлении. Удары наносились из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и ручных гранатометов. В зоне обстрела оказались Веселое, Жабуньки, Лозовое и Донецк.

В ЛНР сообщают о трех обстрелах за сутки. Под огнем украинских силовиков находились поселок Донецкий, села Калиново-Борщеватое и Березовское. Били ВСУ из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Украинцы сочинили фейк о ранении мирного жителя

Киев не оставляет попыток дискредитировать ДНР. Но планы срывает несогласованность действий ВСУ и украинских гражданских администраций. На днях в поселке Славное Донецкой области украинские военнослужащие из состава 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ проводили инженерные работы с использованием экскаватора.

Во время проведения мероприятий техника наехала на взрывное устройство — солдат получил ранения. После доставки пострадавшего в госпиталь Марьинки местная администрация заявила, что к ним поступил раненный в результате обстрела со стороны ДНР мирный житель. Причиной такого заявления — военнослужащий во время выполнения инженерных работ был в гражданской одежде.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

Мирный житель расстрелял «Урал» с солдатами ВСУ

Украинские «освободители» продолжают мародерствовать в зоне ООС, сообщают в донецком управлении народной милиции. Это привело к разбирательству под руководством начальника штаба восточной оперативно-тактической группировки ВСУ в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Причина — военнослужащие воинской части решили по традиции разобрать хозяйственные постройки местных жителей села Калиновка для использования полученных материалов при оборудовании позиций. Житель населенного пункта, который стал свидетелем демонтажа своего сарая украинскими «защитниками», расстрелял автомобиль «Урал», в которой складывались стройматериалы, из личного оружия. Мужчина, по показаниям соседа, изрешетил кабину военного грузовика, после чего мародеры скрылись с места происшествия.

Автомобиль с офицером ВСУ подорвался на противотанковой мине

Замкомандира одного из батальонов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Максим Полевой прибыл на позиции для проверки подразделения. Во время инспекции машина с офицером и сопровождавшими его военнослужащими заехала на минное поле, где подорвалась на противопехотной мине.

Взрывное устройство было установлено предшественниками 128-й огшбр из 14-й отдельной механизированной бригады. В результате взрыва Полевой и еще один военный погибли, двое тяжело ранены, еще один человек — в критическом состоянии. Инцидент стал еще одним следствием хаотичного минирования украинскими силовиками подконтрольной им части Донбасса.