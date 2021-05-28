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28 мая 13:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
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Донбасс сегодня: замкомбата ВСУ погиб в ЛНР, мирный житель изрешетил «Урал» с солдатами Киева

Новороссия
Донбасс сегодня: замкомбата ВСУ погиб в ЛНР, мирный житель изрешетил «Урал» с солдатами Киева

Донбасс, 28 мая. Украинские подразделения атаковали ДНР минами и управляемыми ракетами. Мирный житель расстрелял «Урал» с мародерами из ВСУ. Автомобиль с украинским офицером подорвался на противотанковой мине в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки ВСУ четыре раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Все обстрелы были сосредоточены на донецком направлении. Удары наносились из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и ручных гранатометов. В зоне обстрела оказались Веселое, Жабуньки, Лозовое и Донецк.

В ЛНР сообщают о трех обстрелах за сутки. Под огнем украинских силовиков находились поселок Донецкий, села Калиново-Борщеватое и Березовское. Били ВСУ из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Украинцы сочинили фейк о ранении мирного жителя

Киев не оставляет попыток дискредитировать ДНР. Но планы срывает несогласованность действий ВСУ и украинских гражданских администраций. На днях в поселке Славное Донецкой области украинские военнослужащие из состава 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ проводили инженерные работы с использованием экскаватора.

Во время проведения мероприятий техника наехала на взрывное устройство — солдат получил ранения. После доставки пострадавшего в госпиталь Марьинки местная администрация заявила, что к ним поступил раненный в результате обстрела со стороны ДНР мирный житель. Причиной такого заявления — военнослужащий во время выполнения инженерных работ был в гражданской одежде.

Донбасс сегодня: замкомбата ВСУ погиб в ЛНР, мирный житель изрешетил «Урал» с солдатами Киева
Новостное агентство «Харьков».  / Андрей Тюнников

Мирный житель расстрелял «Урал» с солдатами ВСУ

Украинские «освободители» продолжают мародерствовать в зоне ООС, сообщают в донецком управлении народной милиции. Это привело к разбирательству под руководством начальника штаба восточной оперативно-тактической группировки ВСУ в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Причина — военнослужащие воинской части решили по традиции разобрать хозяйственные постройки местных жителей села Калиновка для использования полученных материалов при оборудовании позиций. Житель населенного пункта, который стал свидетелем демонтажа своего сарая украинскими «защитниками», расстрелял автомобиль «Урал», в которой складывались стройматериалы, из личного оружия. Мужчина, по показаниям соседа, изрешетил кабину военного грузовика, после чего мародеры скрылись с места происшествия.

Автомобиль с офицером ВСУ подорвался на противотанковой мине

Замкомандира одного из батальонов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Максим Полевой прибыл на позиции для проверки подразделения. Во время инспекции машина с офицером и сопровождавшими его военнослужащими заехала на минное поле, где подорвалась на противопехотной мине.

Взрывное устройство было установлено предшественниками 128-й огшбр из 14-й отдельной механизированной бригады. В результате взрыва Полевой и еще один военный погибли, двое тяжело ранены, еще один человек — в критическом состоянии. Инцидент стал еще одним следствием хаотичного минирования украинскими силовиками подконтрольной им части Донбасса. 

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днр всу донбасс украина лнр народная милиция
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