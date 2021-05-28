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Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
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Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
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Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
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12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
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Подросток из Флориды зарезал сверстницу и бросил тело в лесу

  /   Обновлено: 28 мая 2021 12:36
Происшествия
Подросток из Флориды зарезал сверстницу и бросил тело в лесу
flickr.com  / 

Джексонвилл, 28 мая. Подросток из Флориды зарезал 13-летнюю американку, нанеся ей 114 ударов ножом. Малолетний преступник перед нападением сообщил друзьям, что намеревался «кого-то убить».

Жестокое убийство несовершеннолетней произошло в общине Дурбин-Кроссинг, примерно в 20 милях к югу от Джексонвилла. Здесь, в лесистой местности, нашли тело 13-летней Тристин Б. через несколько часов после того, как ее семья заявила о пропаже ребенка, сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, на теле Тристин нашли не менее 114 ранений, а также кончик складного ножа. Видимо, именно таким оружием пользовался убийца.

Вскоре полицией был обнаружен подозреваемый в зверском преступлении. Им оказался 14-летний Эйден Ф., который накануне трагедии рассказал нескольким людям о том, что планирует убить человека.

«Он не сказал, кого именно, но он указал свидетелям, что собирался убить кого-то», — сообщил генеральный прокурор.

По словам стражей порядка, самое страшное в этой истории то, что несколько человек слышали заявления мальчика и не восприняли их всерьез. Прокурор добавил, что подозреваемый не имеет никакого криминального прошлого. Если Эйдена Ф. признают виновным, ему грозит пожизненное заключение, но он будет иметь право на пересмотр дела, когда юноше исполнится 25 лет.

Известно, что убийца и жертва были знакомы и даже неплохо знали друг друга. Тристин Б. и арестованный молодой человек выросли в одном районе и учились в академии Patriot Oaks. Девушка была в команде черлидеров. Полиции по-прежнему неизвестен мотив убийства юной американки.

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сша убийство флорида смерть гибель девушка подростки ножевое ранение
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