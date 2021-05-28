Подросток из Флориды зарезал сверстницу и бросил тело в лесу

Джексонвилл, 28 мая. Подросток из Флориды зарезал 13-летнюю американку, нанеся ей 114 ударов ножом. Малолетний преступник перед нападением сообщил друзьям, что намеревался «кого-то убить».

Жестокое убийство несовершеннолетней произошло в общине Дурбин-Кроссинг, примерно в 20 милях к югу от Джексонвилла. Здесь, в лесистой местности, нашли тело 13-летней Тристин Б. через несколько часов после того, как ее семья заявила о пропаже ребенка, сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, на теле Тристин нашли не менее 114 ранений, а также кончик складного ножа. Видимо, именно таким оружием пользовался убийца.

Вскоре полицией был обнаружен подозреваемый в зверском преступлении. Им оказался 14-летний Эйден Ф., который накануне трагедии рассказал нескольким людям о том, что планирует убить человека.

«Он не сказал, кого именно, но он указал свидетелям, что собирался убить кого-то», — сообщил генеральный прокурор.

По словам стражей порядка, самое страшное в этой истории то, что несколько человек слышали заявления мальчика и не восприняли их всерьез. Прокурор добавил, что подозреваемый не имеет никакого криминального прошлого. Если Эйдена Ф. признают виновным, ему грозит пожизненное заключение, но он будет иметь право на пересмотр дела, когда юноше исполнится 25 лет.

Известно, что убийца и жертва были знакомы и даже неплохо знали друг друга. Тристин Б. и арестованный молодой человек выросли в одном районе и учились в академии Patriot Oaks. Девушка была в команде черлидеров. Полиции по-прежнему неизвестен мотив убийства юной американки.