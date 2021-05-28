Врачи заявили о еще одном позитивном последствии удаленной работы

Хельсинки, 28 мая. Количество поступивших в больницу с инфарктом миокарда за время пандемии уменьшилось на 30%. Причиной послужил переход людей на удаленную работу, считают финские специалисты.

Врачи из округа Хельсинки и Уусимаа предполагают, что перевод людей на удаленную работу позитивно повлиял на статистику инфарктов. У работающих дома людей снизился гормон стресса, который повышает артериальное давление и приводит к аритмии, сообщает Yle.

Специалисты считают, что пандемия позитивно отразилась и на статистике ишемических инсультов. В настоящее время проводится масштабное исследование сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии коронавируса.

Работать на удаленке понравилось подавляющему числу россиян — 88%. Об этом говорят данные исследования, которое провели аналитики «Райффайзенбанка» среди одной тысячи жителей крупных городов страны.