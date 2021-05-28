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28 мая 13:03
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новостей
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
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Бывший начальник склада МВД в Крыму торговал списанным оружием

Происшествия
Бывший начальник склада МВД в Крыму торговал списанным оружием
pixabay.com

Симферополь, 28 мая. Экс-полицейский продавал знакомым украденное со склада оружие. Следователи обнаружили два тайника обвиняемого.

Суд рассмотрит дело бывшего начальника оружейного склада МВД, которого обвиняют в похищении около 150 единиц оружия, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Мужчина продавал украденное друзьям и знакомым.

По данным следствия. фигурант, пользуясь служебным положением, в течение двух лет беспрепятственно выносил оружие и боеприпасы, подлежащие утилизации. Правоохранители обнаружили тайники злоумышленника, расположенные в Ялте и в Симферопольском районе. В числе похищенного стражи порядка обнаружили раритетную версию винтовки Мосина.

Мужчина помещен под стражу, а материалы его дела переданы в суд. Гражданина уже уволили из правоохранительных органов.

Полиция нашла оружие у «шутника», обещавшего устроить нападение на московскую школу, писал ФАН.

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крым оружие полиция симферополь
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