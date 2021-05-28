Бывший начальник склада МВД в Крыму торговал списанным оружием

Симферополь, 28 мая. Экс-полицейский продавал знакомым украденное со склада оружие. Следователи обнаружили два тайника обвиняемого.

Суд рассмотрит дело бывшего начальника оружейного склада МВД, которого обвиняют в похищении около 150 единиц оружия, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Мужчина продавал украденное друзьям и знакомым.

По данным следствия. фигурант, пользуясь служебным положением, в течение двух лет беспрепятственно выносил оружие и боеприпасы, подлежащие утилизации. Правоохранители обнаружили тайники злоумышленника, расположенные в Ялте и в Симферопольском районе. В числе похищенного стражи порядка обнаружили раритетную версию винтовки Мосина.

Мужчина помещен под стражу, а материалы его дела переданы в суд. Гражданина уже уволили из правоохранительных органов.

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