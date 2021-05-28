Внебрачный сын Александра Абдулова оказался копией деда

Москва, 28 мая. Житель Санкт-Петербурга Сергей Шиподько, назвавший себя внебрачным сыном актера Александра Абдулова, заявил о своем внешнем сходстве с предполагаемым дедом.

По словам 47-летнего мужчины, ставшего гостем шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия-1», он не очень похож на своего возможного отца. Зато Шиподько оказался копией папы актера — режиссера и театрального деятеля Гавриила Абдулова.

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Как сообщил гость передачи Малахова, имя своего настоящего отца он узнал лишь несколько лет назад. Правду ему рассказала мать, у которой, по ее словам, был мимолетный роман с Абдуловым в 1972 году. Сейчас женщины уже нет в живых. Шиподько утверждает, что предпринимал попытки пообщаться со вдовой актера Юлией, но она не вышла с ним на связь.

Александр Абдулов умер в начале 2008 года на 55-м году жизни. Незадолго до смерти у артиста диагностировали рак легкого в неизлечимой стадии. Актер похоронен на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Вдова Абдулова воспитывает его дочь Евгению, которой в марте исполнилось 14 лет.