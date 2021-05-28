Фанатеющие от Скриптонита Галкин и Пугачева хотели назвать сына в честь рэпера

Москва, 28 мая. Юморист Максим Галкин признался, что они с супругой Аллой Пугачевой стали настоящими поклонниками творчества Скриптонита. Треки казахского рэпера звездная пара включает ежедневно.

Новый выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» прошел в необычном парном формате. Юморист пригласил представителей двух поколений: певицу Валерию с супругом Иосифом Пригожиным и молодого музыканта MONEYKEN с блогером INSTASAMKA.

Галкин предложил свои гостям оценить один из треков Скриптонита. Песня под названием «Жить как я живу» на удивление понравилась всем гостям шоу. Во время обсуждения творчества рэпера Галкин признался, что он и Алла Пугачева являются фанатами исполнителя. Композиции Скриптонита в замке звездной пары звучат ежедневно. По словам юмориста, они даже подумывали назвать сына в честь казахского музыканта.

«Скриптонит – любимый исполнитель моей жены. Я ухожу под эту музыку на съемки, прихожу. Мы даже Гарри хотели в Адиля переименовать, но он уже слишком взрослый, уже разговаривает. Боюсь, что не поймет», — объяснил Галкин.

Пугачева сама не раз признавалась в любви к Скриптониту. Супруг певицы на ее день рождения даже решил организовать сюрприз и позвал рэпера на свою музыкальную программу. Музыкант появился в студии с роскошным букетом цветов, который вручил удивленной имениннице.