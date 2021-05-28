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28 мая 13:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
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Фанатеющие от Скриптонита Галкин и Пугачева хотели назвать сына в честь рэпера

Шоу-бизнес
Фанатеющие от Скриптонита Галкин и Пугачева хотели назвать сына в честь рэпера
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 28 мая. Юморист Максим Галкин признался, что они с супругой Аллой Пугачевой стали настоящими поклонниками творчества Скриптонита. Треки казахского рэпера звездная пара включает ежедневно.

Новый выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» прошел в необычном парном формате. Юморист пригласил представителей двух поколений: певицу Валерию с супругом Иосифом Пригожиным и молодого музыканта MONEYKEN с блогером INSTASAMKA.

Галкин предложил свои гостям оценить один из треков Скриптонита. Песня под названием «Жить как я живу» на удивление понравилась всем гостям шоу. Во время обсуждения творчества рэпера Галкин признался, что он и Алла Пугачева являются фанатами исполнителя. Композиции Скриптонита в замке звездной пары звучат ежедневно. По словам юмориста, они даже подумывали назвать сына в честь казахского музыканта.

«Скриптонит – любимый исполнитель моей жены. Я ухожу под эту музыку на съемки, прихожу. Мы даже Гарри хотели в Адиля переименовать, но он уже слишком взрослый, уже разговаривает. Боюсь, что не поймет», — объяснил Галкин.

Пугачева сама не раз признавалась в любви к Скриптониту. Супруг певицы на ее день рождения даже решил организовать сюрприз и позвал рэпера на свою музыкальную программу. Музыкант появился в студии с роскошным букетом цветов, который вручил удивленной имениннице.

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дети галкин пугачева скриптонит
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