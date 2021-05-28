Дмитрий Хохлов возглавил волгоградский «Ротор»

Волгоград, 28 мая. «Ротор» объявил о назначении 45-летнего Дмитрия Хохлова на пост главного тренера команды.

Экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов стал новым главным тренером «Ротора», который в прошлом сезоне покинул РПЛ. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба волгоградской команды. Специалист уже успел сообщить, что помогать ему будут Евгений Алдонин и Евгений Плотников.

«Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал», — отметил наставник.

В качестве тренера Дмитрий Хохлов работал в краснодарской «Кубани» и столичном «Динамо». Московский клуб специалист покинул в октябре 2019 года.

Ранее экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти согласовал двухлетний контракт с «Наполи». Наставник уже занялся формированием своего тренерского штаба.