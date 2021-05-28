Десятки тысяч жителей Дагестанских Огней остаются без работы

Махачкала, 28 мая. До 80% трудоспособного населения города Дагестанские Огни не имеет официальной работы. По словам главы города Джалалутдина Алирзаева, речь может идти о десятках тысяч человек.

«Сегодня смело можно сказать, что 70–80% трудоспособного населения Дагестанских Огней нигде не работает. В городе, по статистическим данным, проживает 29,5 тысячи человек, а фактически — около 40 тысяч», — заявил мэр в эфире телеканала «Россия Дагестан».

Алирзаев отметил, что в населенном пункте функционирует лишь одно крупное предприятие — завод «Дагестан стеклотара». При этом запланирована реализация крупного инвестпроекта, который создаст порядка двух тысяч рабочих мест.

«Есть единственный стекольный завод, где трудится всего 600 человек. Однако сегодня уже есть инвестор, который завез оборудование на 900 миллионов рублей. Он намерен построить завод по переработке сельскохозяйственной продукции на две тысячи рабочих мест», — рассказал глава города.

Ранее ФАН сообщал, что Алирзаев сравнил эффективность работы двух электросетевых компаний в Дагестанских Огнях. По его мнению, коммерческая «Дагэнержи» лучше справляется со своими задачами, чем филиал «Россетей» — «Дагэнерго».