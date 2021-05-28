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новостей
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
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Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
Все новости

Десятки тысяч жителей Дагестанских Огней остаются без работы

Общество
Десятки тысяч жителей Дагестанских Огней остаются без работы
vologda-portal.ru  / 

Махачкала, 28 мая. До 80% трудоспособного населения города Дагестанские Огни не имеет официальной работы. По словам главы города Джалалутдина Алирзаева, речь может идти о десятках тысяч человек.

«Сегодня смело можно сказать, что 70–80% трудоспособного населения Дагестанских Огней нигде не работает. В городе, по статистическим данным, проживает 29,5 тысячи человек, а фактически — около 40 тысяч», — заявил мэр в эфире телеканала «Россия Дагестан».

Алирзаев отметил, что в населенном пункте функционирует лишь одно крупное предприятие — завод «Дагестан стеклотара». При этом запланирована реализация крупного инвестпроекта, который создаст порядка двух тысяч рабочих мест.

«Есть единственный стекольный завод, где трудится всего 600 человек. Однако сегодня уже есть инвестор, который завез оборудование на 900 миллионов рублей. Он намерен построить завод по переработке сельскохозяйственной продукции на две тысячи рабочих мест», — рассказал глава города.

Ранее ФАН сообщал, что Алирзаев сравнил эффективность работы двух электросетевых компаний в Дагестанских Огнях. По его мнению, коммерческая «Дагэнержи» лучше справляется со своими задачами, чем филиал «Россетей» — «Дагэнерго».

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россия дагестан безработица дагестанские огни
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