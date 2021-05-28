Комитет Госдумы выступил в поддержку законопроекта о филиалах IT-гигантов в РФ

Москва, 28 мая. Законопроект нашел поддержку у членов нижней палаты парламента, а также представителей Роскомнадзора, Минцифры, ФАС и Центробанка.

Члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи выступили за принятие инициативы в первом чтении. Документ подразумевает, что иностранные IT-компании должны открыть в РФ свои представительства, если их суточная аудитория составляет более 500 тыс. россиян.

Проект этого закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 21 мая этого года. Информацией об этом поделился депутат Госдумы Александр Хинштейн.