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28 мая 13:03
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новостей
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
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Комитет Госдумы выступил в поддержку законопроекта о филиалах IT-гигантов в РФ

Общество
Комитет Госдумы выступил в поддержку законопроекта о филиалах IT-гигантов в РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 28 мая. Законопроект нашел поддержку у членов нижней палаты парламента, а также представителей Роскомнадзора, Минцифры, ФАС и Центробанка.

Члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи выступили за принятие инициативы в первом чтении. Документ подразумевает, что иностранные IT-компании должны открыть в РФ свои представительства, если их суточная аудитория составляет более 500 тыс. россиян.

Проект этого закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 21 мая этого года. Информацией об этом поделился депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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госдума законопроект it компании
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Все новости / Общество / Комитет Госдумы выступил в поддержку законопроекта о филиалах IT-гигантов в РФ
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