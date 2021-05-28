Финал всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» показали на видео

Хабаровск, 28 мая. Двенадцать команд из различных военных округов России приняли участие в конкурсе «Снайперский рубеж». Самые хладнокровные и меткие будут представлять страну на международном этапе.

Красочным видео с полигона в Хабаровском крае, где конкурсанты состязались в меткости, поделился канал «Звезда».

«Снайперский рубеж» — всеармейский конкурс, в этом году в нем приняли участие 12 команд. Участникам предстояло поразить цель на дистанции в сто метров из неподготовленной винтовки. Мишень была не больше теннисного мячика. После этого бойцы преодолели дистанцию в километр. На финише конкурсантов ожидала неожиданная проверка на стрессоустойчивость: взрывпакет. Здесь малейшая заминка стрелков стоит всей команде очков.



Лучше всего себя показали на конкурсе снайперы из Восточного военного округа, они поедут во Вьетнам представлять Россию на международном этапе. Организаторы выделили успехи, продемонстрированные командами из Центрального военного округа и Дальневосточного общевойскового командного училища.