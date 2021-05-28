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28 мая 13:03
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новостей
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
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Финал всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» показали на видео

Армия
Финал всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» показали на видео
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Хабаровск, 28 мая. Двенадцать команд из различных военных округов России приняли участие в конкурсе «Снайперский рубеж». Самые хладнокровные и меткие будут представлять страну на международном этапе.

Красочным видео с полигона в Хабаровском крае, где конкурсанты состязались в меткости, поделился канал «Звезда».

«Снайперский рубеж» — всеармейский конкурс, в этом году в нем приняли участие 12 команд. Участникам предстояло поразить цель на дистанции в сто метров из неподготовленной винтовки. Мишень была не больше теннисного мячика. После этого бойцы преодолели дистанцию в километр. На финише конкурсантов ожидала неожиданная проверка на стрессоустойчивость: взрывпакет. Здесь малейшая заминка стрелков стоит всей команде очков.

Лучше всего себя показали на конкурсе снайперы из Восточного военного округа, они поедут во Вьетнам представлять Россию на международном этапе. Организаторы выделили успехи, продемонстрированные командами из Центрального военного округа и Дальневосточного общевойскового командного училища.

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вво снайперы снайперский рубеж
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