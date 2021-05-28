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Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
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13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
12:47
Армия
Аналитики Sohu посчитали, сколько могла бы длиться война между Россией и США
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Девятилетнюю американку застрелили на дне рождения друга в Миннесоте

Происшествия
Девятилетнюю американку застрелили на дне рождения друга в Миннесоте
pixabay.com

Миннеаполис, 28 мая. Юная жительница города скончалась от выстрела в голову во время прыжков на батуте. Ребенок был на дне рождения друга, когда неизвестный открыл огонь по детям.

Трагедия случилась в Северном Миннеаполисе, штат Миннесота, где компания детей справляла день рождения сверстника. Школьники веселились, прыгали на батуте и играли, когда вдруг из машины раздались выстрелы, сообщает The Fox News.

Пуля, выпущенная в детей, попала в девятилетнюю Тринити С. Девочку ранило в голову, после чего ее немедленно госпитализировали. Врачи оценили состояние юной американки как критическое. Ребенок провел в больнице почти две недели, после чего скончался.

«В течение последних 12 дней она боролась за свою жизнь, и сегодня эта борьба закончилась», — заявили в полиции.

Впоследствии выяснилось, что автомобиль стрелка успели разглядеть очевидцы. Преступник находился в красном Ford и скрылся сразу после перестрелки. Отмечается, что это не единственный случай в Миннесоте, когда несовершеннолетние погибают от огнестрельного ранения. В полиции рассказали, что Тринити была одной из трех детей, которые за последние недели были убиты выстрелом в голову.

Сотрудники правоохранительных органов пообещали всем, кто поможет в расследовании серии нападений на детей, вознаграждение. За предоставление информации, которая приведет к арестам по этим трем делам, полицейские заплатят каждому по 30 тыс. долларов.

Власти Миннеаполиса отмечают существенный рост убийств, перестрелок и угонов автомобилей в 2021 году. По данным полиции, число убийств в городе выросло на 108% по сравнению с прошлым годом, а число перестрелок — на 153%. Кроме того, полицейское управление Миннеаполиса потеряло более 200 офицеров после убийства Джорджа Флойда в прошлом году и последовавших за этим беспорядков.

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Все новости / Происшествия / Девятилетнюю американку застрелили на дне рождения друга в Миннесоте
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