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Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
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12:54
Политика
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12:53
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Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
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12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
12:47
Армия
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Аргентина поставила новый рекорд заболеваемости COVID-19

Латинская Америка
Аргентина поставила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Global Look Press  /  Patricio Murphy / Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 28 мая. Аргентина побила суточный рекорд в 40 тыс. заражений впервые с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения южноамериканской страны.

За минувшие сутки в Аргентине зафиксировали 41 тысячу заражений, что стало антирекордом с начала пандемии весной 2020 года. Общее число заболевших в стране достигло отметки в 3,6 млн.

Данные, распространенные Министерством здравоохранения Аргентины, свидетельствуют о резком росте числа заражений по сравнению с 26 мая, когда COVID-19 заразились 34,3 тыс. человек. Предыдущий рекорд был поставлен 19 мая и составлял 39 тыс. заболевших. Власти также зафиксировали 551 случай смерти от коронавируса за последние сутки. Таким образом, общее число жертв от SARS-CoV-2 превысило 76 тыс. человек.

Согласно ежедневному докладу Минздрава, 3,2 млн человек выздоровели от коронавируса, тогда как 6,8 тыс. человек продолжают находиться в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Индекс загруженности коек в ОРИТ для всех видов заболеваний составляет 76,2% на общенациональном уровне. В столичном округе данный показатель достигает 77,5%.

На фоне роста количества заражений коронавирусом в стране с населением 45 млн человек продолжается кампания по вакцинации, начатая еще в декабре 2020 года.

Согласно официальным данным, уже 11,5 млн доз применили для прививки населения Аргентины, причем 2,5 млн человек получили обе дозы вакцины.

Министр науки, технологии и инноваций Аргентины Роберто Сальваресс сообщил в интервью местному радио, что правительство планирует провести вакцинацию 12 млн человек к концу июня.

Темпы вакцинации в стране оказались медленнее, чем ожидалось. Для замедления распространения вируса 22 мая власти Аргентины ввели жесткий карантин на девять дней. Меры предусматривают приостановление очных занятий в школах, комендантский час и закрытие ресторанов и кафе.

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аргентина коронавирус рекорд заболеваемости
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