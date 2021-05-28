Аргентина поставила новый рекорд заболеваемости COVID-19

Буэнос-Айрес, 28 мая. Аргентина побила суточный рекорд в 40 тыс. заражений впервые с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения южноамериканской страны.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 41.080 | Total: 3.663.215 casos



Fallecidos: 551 | Total: 76.135



Ocupación camas UTI: 6.802



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 76,2%

- AMBA: 77,5%



Reporte completo????https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 27, 2021

За минувшие сутки в Аргентине зафиксировали 41 тысячу заражений, что стало антирекордом с начала пандемии весной 2020 года. Общее число заболевших в стране достигло отметки в 3,6 млн.

Данные, распространенные Министерством здравоохранения Аргентины, свидетельствуют о резком росте числа заражений по сравнению с 26 мая, когда COVID-19 заразились 34,3 тыс. человек. Предыдущий рекорд был поставлен 19 мая и составлял 39 тыс. заболевших. Власти также зафиксировали 551 случай смерти от коронавируса за последние сутки. Таким образом, общее число жертв от SARS-CoV-2 превысило 76 тыс. человек.

Согласно ежедневному докладу Минздрава, 3,2 млн человек выздоровели от коронавируса, тогда как 6,8 тыс. человек продолжают находиться в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Индекс загруженности коек в ОРИТ для всех видов заболеваний составляет 76,2% на общенациональном уровне. В столичном округе данный показатель достигает 77,5%.

На фоне роста количества заражений коронавирусом в стране с населением 45 млн человек продолжается кампания по вакцинации, начатая еще в декабре 2020 года.

Согласно официальным данным, уже 11,5 млн доз применили для прививки населения Аргентины, причем 2,5 млн человек получили обе дозы вакцины.

Plan de Vacunación COVID-19



Aplicaciones totales: 11.633.233



Vacunados con 1 dosis: 9.063.128 personas



Vacunados con 2 dosis: 2.570.105 personas



Monitor Público de Vacunación????https://t.co/HoQztPaLaI — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 27, 2021

Министр науки, технологии и инноваций Аргентины Роберто Сальваресс сообщил в интервью местному радио, что правительство планирует провести вакцинацию 12 млн человек к концу июня.

Темпы вакцинации в стране оказались медленнее, чем ожидалось. Для замедления распространения вируса 22 мая власти Аргентины ввели жесткий карантин на девять дней. Меры предусматривают приостановление очных занятий в школах, комендантский час и закрытие ресторанов и кафе.