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Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
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Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
12:47
Армия
Аналитики Sohu посчитали, сколько могла бы длиться война между Россией и США
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Профильный комитет ГД поддержал закон об обязательствах Facebook и Google

Общество
Профильный комитет ГД поддержал закон об обязательствах Facebook и Google
pixabay.com

Москва, 28 мая. Закон, обязывающий компании Facebook и Google открывать филиалы в РФ, поддержал профильный комитет Госдумы.

Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых превышает 500 тыс. человек, с 1 января 2022 года должны будут открывать филиалы и создавать представительства на территории РФ. Эта мера позволит IT-гигантам полноценно взаимодействовать с российскими властями.

Представители Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и Минцифры РФ выступили на заседании комитета Госдумы по информационной политике в поддержку законопроекта, который обяжет Facebook и Google открывать филиалы в РФ.

Ранее соответствующий проект закона внесли на рассмотрение депутатов Государственной думы РФ, рассказал член ГД Александр Хинштейн.

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Все новости / Общество / Профильный комитет ГД поддержал закон об обязательствах Facebook и Google
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