Профильный комитет ГД поддержал закон об обязательствах Facebook и Google

Москва, 28 мая. Закон, обязывающий компании Facebook и Google открывать филиалы в РФ, поддержал профильный комитет Госдумы.

Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых превышает 500 тыс. человек, с 1 января 2022 года должны будут открывать филиалы и создавать представительства на территории РФ. Эта мера позволит IT-гигантам полноценно взаимодействовать с российскими властями.

Представители Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и Минцифры РФ выступили на заседании комитета Госдумы по информационной политике в поддержку законопроекта, который обяжет Facebook и Google открывать филиалы в РФ.

Ранее соответствующий проект закона внесли на рассмотрение депутатов Государственной думы РФ, рассказал член ГД Александр Хинштейн.