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28 мая 13:02
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новостей
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
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Кадыров не считает себя антагонистом Путина

Политика
Кадыров не считает себя антагонистом Путина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 28 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал материалы журналистов, которые попытались выставить его в качестве антагониста президента России Владимира Путина.

Рамзан Кадыров ранее предложил сформировать специальные комиссии для проведения разъяснительной работы с населением в рамках кампании по вакцинации и оказывать медицинскую помощь в первую очередь тем, кто сделал прививку. Некоторые журналисты после этого опубликовали материалы, в которых по-своему интерпретировали слова главы республики.

«Тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации», — сообщил Кадыров в Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, он готов выполнить каждый приказ Владимира Путина и проползти тысячи километров в любом направлении.

Как стало известно ранее, Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Владимира Путина.

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путин кадыров коронавирус
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