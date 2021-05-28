Кадыров не считает себя антагонистом Путина

Грозный, 28 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал материалы журналистов, которые попытались выставить его в качестве антагониста президента России Владимира Путина.

Рамзан Кадыров ранее предложил сформировать специальные комиссии для проведения разъяснительной работы с населением в рамках кампании по вакцинации и оказывать медицинскую помощь в первую очередь тем, кто сделал прививку. Некоторые журналисты после этого опубликовали материалы, в которых по-своему интерпретировали слова главы республики.

«Тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации», — сообщил Кадыров в Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, он готов выполнить каждый приказ Владимира Путина и проползти тысячи километров в любом направлении.

Как стало известно ранее, Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Владимира Путина.