Невидимая рука рынка и его законы честной конкурентной борьбы уже расставили все на свои места. Вторая нитка российского трубопровода «Северный поток — 2» уже безоговорочно будет достроена. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Самый грязный?

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, комментируя строительство «Северного потока — 2», заявила, что полученный в России природный газ является якобы самым грязным в мире.

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики: помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — утверждала Грэнхолм.

Лоббистские интриги

Как отметил Андрей Лобода, американский бизнес и политический истеблишмент всегда были ярким примером эффективных маркетинговых коммуникаций, победных лоббистских интриг. Публичные выступления американских политиков и бизнесменов — лучший образец сплетения журналистики, политологии, социологии и, конечно, психологии.

«Я и сам убеждался в этом не раз, проходя соответствующие тренинги по коммуникациям в Вашингтоне. Но важно отметить, что информационной основой для любых внешних связей деловых или правительственных структур являются прозрачность и соблюдение высочайших стандартов этики, соблюдение кодекса коммуникаций. Очевидно, что заявление главы американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм — не что иное, как крик души, проявление отчаяния от сокрушения энергетических амбиций страны на рынке ЕС. Невидимая рука рынка и его законы честной конкурентной борьбы уже расставили все на свои места. Вторая нитка российского трубопровода «Северный поток — 2» уже безоговорочно будет достроена», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, участники энергетического рынка ЕС прекрасно понимают, что период царствования российского газа в Европе теперь растянется на несколько десятилетий. Любое другое альтернативное предложение европейским заказчикам будет стоить дороже минимум на 20-25%. Безопасность, оперативность поставок и экологическая безупречность — сильные стороны российского поставщика энергоресурсов.

США вылетели в трубу

«Экстерриториальное законодательное мышление и впечатляющие информационные и лоббистские кампании Вашингтона попросту вылетели в трубу. Да и производство американского газа методом гидроразрывного пласта причиняет серьезный ущерб природе США, оно является самым опасным и грязным в отрасли. Эклоги, лидеры мнений, да и энергетическое сообщество теперь вряд ли обойдут стороной тему экологии и американской индустрии СПГ. Очевидно, американский политик госпожа Грэнхолм дала им, наконец, прекрасный повод порыться в грязном белье, оценить те же выбросы парниковых газов в течение всего жизненного цикла производства и поставок СПГ из США», — добавил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, в этой ситуации можно порадоваться за всех акционеров «Газпрома», среди них — весомая доля частных и институциональных инвесторов из США, Великобритании и многих стран ЕС. Сегодня утром за час торгов российский газовый гигант подорожал почти на 1%. Капитализация «Газпрома» за последние три месяца выросла на 20%.

«Рынок по-прежнему остается ключевым индикатором успеха. Уже очевидно, что наши американские партнеры уступили России и ЕС в нешуточной газовой схватке. Это значит, что «Газпром», вероятно, усилит реализацию крупнейших социальных проектов в России и за рубежом, бенефициарами которых станут нуждающиеся семьи, муниципалитеты, спортивные и культурные объекты», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».