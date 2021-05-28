Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:30
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:28
Экономика
Тихановская получила "экономический план для демократической Белоруссии" от ЕК
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
Происшествия
Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области
14:14
Наука
Новую карту распределения темной материи представили астрофизики из США и Южной Кореи
14:11
Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игру Among Us
14:11
Армия
Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов
Все новости
28 мая 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:30
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:28
Экономика
Тихановская получила "экономический план для демократической Белоруссии" от ЕК
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
Происшествия
Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области
14:14
Наука
Новую карту распределения темной материи представили астрофизики из США и Южной Кореи
14:11
Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игру Among Us
14:11
Армия
Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов
Все новости

США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС

Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
Федеральное агентство новостей  / 

Невидимая рука рынка и его законы честной конкурентной борьбы уже расставили все на свои места. Вторая нитка российского трубопровода «Северный поток — 2» уже безоговорочно будет достроена. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Самый грязный?

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, комментируя строительство «Северного потока — 2», заявила, что полученный в России природный газ является якобы самым грязным в мире.

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики: помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — утверждала Грэнхолм.

Лоббистские интриги

Как отметил Андрей Лобода, американский бизнес и политический истеблишмент всегда были ярким примером эффективных маркетинговых коммуникаций, победных лоббистских интриг. Публичные выступления американских политиков и бизнесменов — лучший образец сплетения журналистики, политологии, социологии и, конечно, психологии.

«Я и сам убеждался в этом не раз, проходя соответствующие тренинги по коммуникациям в Вашингтоне. Но важно отметить, что информационной основой для любых внешних связей деловых или правительственных структур являются прозрачность и соблюдение высочайших стандартов этики, соблюдение кодекса коммуникаций. Очевидно, что заявление главы американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм — не что иное, как крик души, проявление отчаяния от сокрушения энергетических амбиций страны на рынке ЕС. Невидимая рука рынка и его законы честной конкурентной борьбы уже расставили все на свои места. Вторая нитка российского трубопровода «Северный поток — 2» уже безоговорочно будет достроена», — пояснил Андрей Лобода.

США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
Федеральное агентство новостей  / 

По его мнению, участники энергетического рынка ЕС прекрасно понимают, что период царствования российского газа в Европе теперь растянется на несколько десятилетий. Любое другое альтернативное предложение европейским заказчикам будет стоить дороже минимум на 20-25%. Безопасность, оперативность поставок и экологическая безупречность — сильные стороны российского поставщика энергоресурсов.

США вылетели в трубу

«Экстерриториальное законодательное мышление и впечатляющие информационные и лоббистские кампании Вашингтона попросту вылетели в трубу. Да и производство американского газа методом гидроразрывного пласта причиняет серьезный ущерб природе США, оно является самым опасным и грязным в отрасли. Эклоги, лидеры мнений, да и энергетическое сообщество теперь вряд ли обойдут стороной тему экологии и американской индустрии СПГ. Очевидно, американский политик госпожа Грэнхолм дала им, наконец, прекрасный повод порыться в грязном белье, оценить те же выбросы парниковых газов в течение всего жизненного цикла производства и поставок СПГ из США», — добавил Андрей Лобода.

США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
Федеральное агентство новостей  / 

По его мнению, в этой ситуации можно порадоваться за всех акционеров «Газпрома», среди них — весомая доля частных и институциональных инвесторов из США, Великобритании и многих стран ЕС. Сегодня утром за час торгов российский газовый гигант подорожал почти на 1%. Капитализация «Газпрома» за последние три месяца выросла на 20%.

«Рынок по-прежнему остается ключевым индикатором успеха. Уже очевидно, что наши американские партнеры уступили России и ЕС в нешуточной газовой схватке. Это значит, что «Газпром», вероятно, усилит реализацию крупнейших социальных проектов в России и за рубежом, бенефициарами которых станут нуждающиеся семьи, муниципалитеты, спортивные и культурные объекты», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Вернуться назад

россия сша северный поток - 2
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 130647 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 89520 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 51049 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 47531 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34499 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Экономика / США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
Рейтинг@Mail.ru