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новостей
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:30
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:28
Экономика
Тихановская получила "экономический план для демократической Белоруссии" от ЕК
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
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14:20
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Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
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Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области
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Наука
Новую карту распределения темной материи представили астрофизики из США и Южной Кореи
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Иммунолог рассказал, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Общество
Иммунолог рассказал, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам, перенесшим коронавирус, сделать прививку от COVID-19, но через несколько месяцев после выздоровления.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН согласился с рекомендацией Роспотребнадзора и назвал точные сроки, когда лучше вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.

«Вакцинироваться нужно, вопрос — когда? После эпизода заболевания должно пройти достаточно времени, чтобы с высокой вероятностью специфический иммунитет у каждого человека потерял защитные свойства. По тем представлениям, которые сейчас в публикациях, — это минимум шесть месяцев. У какого-то процента людей это произойдет раньше, но у 80% иммунитет защитные свойства сохраняет в течение шести месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Иммунолог рассказал, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19
Global Look Press  / © Hussain Ali/Keystone Press Agency

При этом иммунитет иммунитету рознь, есть разные механизмы, объясняет эксперт. Есть иммунитет, который не связан с антителами, это, например, Т-клеточный иммунитет. Он сохраняется дольше, но достаточного ли его, чтобы защититься? Не совсем.

«Сейчас подход такой в мире, что должно пройти достаточно времени, чтобы вакцинироваться переболевшим. Сразу идти после перенесенного коронавируса не нужно, тем более если нет никаких других проблем со здоровьем», — подчеркнул эксперт.

Николай Крючков отметил, что антитела измеряются полуколичественными методами иммуноферментного анализа, которые дают условные значения по содержанию антител. Если вы получили отрицательный или сомнительный результат, тогда вакцинироваться стоит.

«Если есть возможность, нужно делать анализ на нейтрализующие антитела. Если там положительные значения есть, то, скорее всего, вакцинироваться вам пока не надо. Все, что я сказал, — это рекомендательная история, в инструкциях по применению зарегистрированных вакцин таких рекомендаций нет», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что пандемия действительно может завершиться к осени 2021 года.

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вакцина коронавирус covid-19
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