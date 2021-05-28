Иммунолог рассказал, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам, перенесшим коронавирус, сделать прививку от COVID-19, но через несколько месяцев после выздоровления.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН согласился с рекомендацией Роспотребнадзора и назвал точные сроки, когда лучше вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.

«Вакцинироваться нужно, вопрос — когда? После эпизода заболевания должно пройти достаточно времени, чтобы с высокой вероятностью специфический иммунитет у каждого человека потерял защитные свойства. По тем представлениям, которые сейчас в публикациях, — это минимум шесть месяцев. У какого-то процента людей это произойдет раньше, но у 80% иммунитет защитные свойства сохраняет в течение шести месяцев», — рассказал собеседник агентства.

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При этом иммунитет иммунитету рознь, есть разные механизмы, объясняет эксперт. Есть иммунитет, который не связан с антителами, это, например, Т-клеточный иммунитет. Он сохраняется дольше, но достаточного ли его, чтобы защититься? Не совсем.

«Сейчас подход такой в мире, что должно пройти достаточно времени, чтобы вакцинироваться переболевшим. Сразу идти после перенесенного коронавируса не нужно, тем более если нет никаких других проблем со здоровьем», — подчеркнул эксперт.

Николай Крючков отметил, что антитела измеряются полуколичественными методами иммуноферментного анализа, которые дают условные значения по содержанию антител. Если вы получили отрицательный или сомнительный результат, тогда вакцинироваться стоит.

«Если есть возможность, нужно делать анализ на нейтрализующие антитела. Если там положительные значения есть, то, скорее всего, вакцинироваться вам пока не надо. Все, что я сказал, — это рекомендательная история, в инструкциях по применению зарегистрированных вакцин таких рекомендаций нет», — резюмировал собеседник ФАН.

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