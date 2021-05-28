ФАН узнал, сколько потрачено на подготовку пляжей Санкт-Петербурга к сезону

Несмотря на короткое лето в Северной столице, пляжный сезон никто не отменял. Всего в Петербурге есть 24 официальных пляжа. Большинство из них находятся в Курортном районе города, второе место — за Приморским районом, есть также в Выборгском, Пушкинском, Красносельском районах, самый знаменитый — в Петроградском. Правда, знаменитый пляж у Петропавловской крепости в этом сезоне не принят как официальный и разрешенный к купанию. ФАН решил узнать, как идет подготовка к летнему сезону и какие деньги на это будут потрачены.

Курортный район

Еще в марте этого года Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение по благоустройству «Курортный берег» закупило на 288 тысяч рублей песок для посыпки пляжей с модулем крупности 2.0-3.5 и массовой долей глины не свыше 0,25% для пляжей «Зеленая гора» — 100 кубометров, «Новый» — 130, «Офицерский» — 75, «Северный» — 75, «Сестрорецкий» — 100. В мае на 156 тысяч рублей докупило 240 кубометров. В мае был объявлен аукцион на заключение контракта с охраной пляжа «Ласковый» в Курортном районе. Срок действия контракта — 90 суток, но не более 2160 человеко-часов. Охранная организация должна будет пресекать нарушение общественного порядка на пляже (распитие спиртных напитков, драки, неразрешенные транспортные средства, разведение костров), следить за машинами, которым нельзя въезжать на территорию, и взаимодействовать с органами внутренних дел.

В апреле в Курортном районе прошла дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений, контейнеров и контейнерных площадок и акарицидная обработка пляжей, которая обошлась районному благоустройству в 146 008,79 рубля.

Также было потрачено 995 449,94 рубля на лабораторно-инструментальные исследования пляжей на качество воды в водоемах, питьевой воды и песка. 300 тысяч — на водолазное обследование акваторий пляжей и ограждение купальных зон, 3,5 миллиона — на капитальный ремонт вышки спасателей на пляже «Ласковый».

На благоустройство пляжа «Золотой» Курортный район планирует потратить 35 013 309,79 рубля, но поскольку торги еще не состоялись, то цена может стать ниже. На эти деньги подрядчик будет обязан демонтировать баскетбольную площадку с бетонным основанием. Также с пляжа исчезнут турники, гимнастические стенки, рукоходы и параллельные брусья, старые скамейки, раздевалки и зонтики. После чего пляж выровняют строительным щебнем и установят диваны, новые скамейки, вазы, урны. Будет и новое спортивное оборудование, включая рукоход и турникеты. На пляже будут две спортивные площадки, одна из которых — для игры в волейбол, вторая — для занятия гимнастикой.

Еще 11 066 892,12 рубля будет потрачено на обустройство площади, прилегающей к «Золотому», появятся трубопровод и канализация.

Невские Новости / Петр Мелихов

Выборгский, Пушкинский и Приморский районы

На территории пляжа Среднего Суздальского озера в Выборгском районе была смонтирована лестница за 12 979 491,71 рубля. Планируется потратить еще 33 439 262,50 рубля на цветочное оформление и малые архитектурные формы. Под малыми архитектурными формами подразумеваются 37 декоративных бревен, 20 урн, стоячие скамьи, велопарковки, оградительные столбики стоячие, три мусорных контейнера с углублением, две раздевалки, шлагбаум, стенды, сетка волейбольная, канатная дорога, мостик, домик-беседка, солярий с навесом из декинга. Кроме того, 37 999 017,48 рубля ушли на обустройство детской и спортивной площадок, пляжное оборудование, вертикальное озеленение на специальных приспособлениях.

181 949,33 рубля потрачено на исследование проб песка территории городских пляжей и проб воды акватории Суздальских озер: Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Большого Суздальского озера, Ольгинского пруда. Согласно электронному аукциону, исследованиями занимается ООО «Проектно-экологическая лаборатория». 646 150,22 руб. затрачено на новый песок для пляжа Ольгинского пруда.

Выборгский район заключил контракт стоимостью 7 358 435,84 рубля с ООО «Балтик Групп» на текущее содержание пляжей на весь год.

Пушкинский район благоустраивал пляжи не так давно. Основные затраты в этом году пошли на проверку соответствия санитарным нормам места летнего отдыха — в совокупности 94 792,4 рубля на пляж у Колонистского пруда.

Приморский район заключил контракт с ООО «Аврора» стоимостью 2 249 700 рублей, чтобы компания занималась текущим содержанием пляжа «Морские Дубки», то есть проводила косметический ремонт, вывоз мусора и так далее.

Невские Новости / Петр Мелихов

Кронштадтский и Красносельский районы

«Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр» в этом году провел очистку дна акватории пляжа за 109 600,23 рубля. Очисткой занимались водолазы Межрегиональной Санкт-Петербургской городской и Ленинградской областной организации «Всероссийского общества спасания на водах». Еще 149 921 руб. ушли на завозку нового песка для пляжа и 1 632 339 руб. — на ремонт берегоукрепляющей линии.

Красносельский район заключил контракт на год за 1 027 096 рублей на текущее содержание пляжа у озера Безымянное. Этой работой занимается индивидуальный предприниматель.

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