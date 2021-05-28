Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки

Москва, 28 мая. Российские врачи выявили 9252 новых случая коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 9252 жителей в 83 регионах России за минувшие 24 часа. Клинических проявлений болезни не обнаружили у 12,7% пациентов. Зарегистрировано 404 летальных исхода. Полностью COVID-19 смогли побороть 9385 граждан, говорится в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 5 044 459 случаев коронавируса, 4 661 234 человека выздоровели, 120 406 пациентов скончались. Актуальные данные о распространении COVID-19 опубликованы на сайте стопокоронавирус.рф.

Снизить уровень заболеваемости поможет массовая вакцинация. Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 прививаться спустя некоторое время после болезни.