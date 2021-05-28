Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом

Санкт-Петербург, 28 мая. Экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 провел спецоперацию по транспортировке истребителя Су-27 из города Пушкин в Гатчину.

Истребитель был доставлен на территорию филиала 442-го военно-клинического госпиталя Гатчины. Полет выполнялся на высоте от 150 до 200 метров со скоростью не более 150 километров в час. При этом маршрут вертолета огибал населенные пункты.

Сложность данной операции заключалась в том, что экипажу вертолета приходилось учитывать аэродинамические особенности перевозимого груза, а также избегать его раскачивания в воздухе. Контролировать состояние истребителя на всем маршруте летчикам помогали бортовые камеры. Су-27 доставили на территорию госпиталя, где он займет место памятного экспоната.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ получат вторую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» до конца 2021 года. В ближайшее время военные получат шесть новых вертолетов Ми-28НМ.