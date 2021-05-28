Очки виртуального перевода — техническое предложение. Колонка Анатолия Вассермана

(Текст публикуется в авторской орфографии)

Обычно статья в информационном агентстве касается новостей или крупных проблем нашей жизни. Но попробую предложить вниманию аудитории задачу, поддающуюся чисто техническому решению, в надежде, что кто-нибудь (или какой-нибудь коллектив, включающий читателей ФАН) такое решение найдёт.

Разнообразные очки виртуальной реальности уже давно привычны. Да и очки дополненной реальности — когда на видимый окружающий мир накладывается нечто, рисуемое компьютером, — тоже вышли за пределы лабораторий. Правда, тут есть юридическая тонкость: встроенная видеокамера, необходимая для распознавания предметов, чтобы искать связанные с ними сведения, может рассматриваться как средство скрытого наблюдения за людьми, что в большинстве стран (в том числе в Российской Федерации) запрещено. Но эту сложность можно преодолеть программным запретом на сохранение видеопотока. В остальном же дополненная реальность не вызывает затруднений.

Мой брат Владимир (в отличие от меня, умный) предложил включить в число возможностей дополненной реальности компьютерный перевод. Смотришь на текст — и получаешь его же, но на известном тебе языке. Более того, если какое-то место непонятно — вглядываешься в него внимательнее, и система пытается предложить несколько вариантов перевода.

Можно даже сохранить особенности графического оформления текста, включая шрифт. В моей личной коллекции, накопленной ещё в те времена, когда я собственноручно верстал в серьёзных издательских программах, тысячи шрифтов, включающие и латиницу, и кириллицу, так что совершенно уверен: для едва ли не любого шрифта, используемого сейчас сколько-нибудь массово, и даже для многих рукописных почерков можно подобрать неотличимый на глаз аналог, содержащий символы как исходного текста, так и нужного алфавита.

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Насколько я могу судить, для решения такой задачи — оптического распознавания текста и машинного перевода — в реальном времени хватит мощности едва ли не любого современного смартфона. Разве что для подбора шрифта придётся обращаться через Интернет к соответствующим коллекциям. Впрочем, распознавание и перевод тоже доступны через Интернет. Если же учесть изобилие существующих языков, то переводить с помощью, например, Гугла даже удобнее, чем держать на смартфоне все программы и словари, потребные, например, для перевода надписей на упаковках в магазине.

Ни мне, ни брату не попадались публикации о готовых разработках такого рода. Вероятно, данный сегмент рынка пока свободен. Правда, публикация в открытых источниках может воспрепятствовать получению патента. Поэтому тот, кто выйдет на рынок первым, сможет снимать сливки сравнительно недолго. Тем больше оснований попытаться решить задачу — скомпоновать уже доступные инструменты и дописать то немногое, что нужно для их совместной работы, — как можно быстрее.

Мой брат не претендует на вознаграждение, хотя и будет рад, если те, кто воспользуются его идеей, проявят естественную щедрость. Но, на мой взгляд, следует хотя бы указать его в документации на новую программу (и во встроенной в неё справке) как автора концепции.