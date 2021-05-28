Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»

Минск, 28 мая. Минск договорился с Москвой и готов открыть границы для жителей Украины, Польши и Литвы, желающих привиться от COVID-19 «Спутником V», заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Граждане западных стран просят помощи в вопросе вакцинации, поэтому совместно с президентом РФ Владимиром Путиным было решено оказать им ее, несмотря на действия их властей, сообщил Лукашенко.

«Люди просят: помогите! Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины», — цитирует лидера республики агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в перечисленных странах живет много русских и белорусов, народы говорят на одном языке, поэтому не могут бросать друг друга.