Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты

Минск, 28 мая. Россия останется единственным направлением, через которое смогут летать белорусские самолеты с 29 мая.

Ряд других стран закрыл свое воздушное пространство для суден, зарегистрированных в Белоруссии. В их число входят Польша, Латвия и Литва. К тому же некоторые ограничения ввели в Чехии, Швеции и Финляндии.

В свою очередь, белорусская авиакомпания «Белавиа» на три месяца отменила рейсы в эстонский Таллин. Решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей европейского государства.