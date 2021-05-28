Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 мая. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, чей труп был обнаружен в поселке Тельмана.

К стражам порядка обратился местный житель. По словам заявителя, он нашел тело в будке очистных сооружений, расположенной недалеко от шиномонтажа. При выезде на место информация подтвердилась, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На вид гражданину около 45 лет, он был одет в кроссовки вишневого цвета, зеленую футболку, джинсы и куртку. На голове была шапка черного цвета. У мужчины на теле есть несколько татуировок. В области паха отмечена надпись: «Полюбишь меня — погубишь себя».

В Северной столице стражи порядка разбираются в обстоятельствах смерти уроженки постсоветской республики. Труп девушки найден под окнами дома, где она жила, сообщал ФАН.