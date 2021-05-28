Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»

Москва, 28 мая. Певец и композитор Доминик Джокер, принимавший участие в четвертой «Фабрике звезд» вместе с Тимати, рассказал о дружбе с рэпером.

На телепроекте Джокер, Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати), Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков создали группу «Банда». Композитор дружил с другими участниками коллектива еще до «Фабрики звезд», но на кастинг пошел втайне от товарищей. Однако музыкант столкнулся с приятелями на отборе, поскольку они оказались в очереди друг за другом.

На проекте участники «Банды» были очень дружны, но со временем стали общаться гораздо меньше. Сейчас Джокер поддерживает отношения с матерью Шишкова, погибшего в ДТП много лет назад. Иногда музыкант выходит на связь с Анастасией Кочетковой, работающей в Голливуде. В отношениях с Тимати у экс-участника «Фабрики звезд» тоже произошли перемены после проекта.

«С Тимкой общаемся реже, потому что нас меньше сводит судьба», — признался певец в выпуске проекта «Загугли звезду» издания «Телепрограмма».

Доминик Джокер принимал участие в шоу «Точь-в-точь», в котором звезды перевоплощаются в других артистов. После одного из номеров музыканта закидали мандаринами.