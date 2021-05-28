Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США

Москва, 28 мая. Польские власти резко высказываются в адрес России после того, как Вашингтон предал Варшаву в угоду интересам Берлина, утверждает политолог Александр Носович.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка отказывается от введения санкций в отношении «Северного потока — 2». Этот шаг американского лидера в Польше восприняли как предательство, так как Варшава много лет сопротивлялась строительству «СП-2». Однако в Восточной Европе не могут критиковать США, так как их внешняя политика целиком зависит от одобрения Белого дома.

«Называть решения Вашингтона предательством — вовсе недопустимый выпад в адрес синьора. Поэтому с берегов Днепра и Дуная, Вислы и Влтавы вместо крика доносится болезненный жалобный и тихий скулеж», — отметил Александр Носович.

Более того, Польша выместила раздражение на России. Польский президент Анджей Дуда объявил Россию «ненормальной страной — агрессором», что на самом деле является проявлением бессилия и обидой на США.

«Они (польские власти. — Прим. ред.) могут огрызаться на Евросоюз, бить тарелки с Германией, но разевать рот на Соединенные Штаты — ни-ни! <...> Все, что остается, это срывать злость на каких-то совсем посторонних вещах», — резюмировал политолог.

Ранее пользователи Сети ответили главе Польши на слова о «ненормальной России». Комментаторы напомнили Дуде, что РФ первой ни к кому не лезет, но на нее со всех сторон «гавкают и устраивают провокации».