Москва, 28 мая. Вице-премьер РФ сравнил углеродный след от американского и российского природного газа.

Природный газ, который поставляется на территорию Европы из РФ с помощью газопровода «Северный поток» назван более экологически чистым, чем топливо из США. Об этом пишет ТАСС.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак рассказал об этом журналистам. Он отметил, что это доказывается информацией от множества аналитических агентств. Данные показывают, что углеродный след газа российского производства в четыре раза меньше, чем от американского голубого топлива, экспортируемого Вашингтоном в Европу.

Основной причиной загрязненности природного газа в Соединенных Штатах является природа его происхождения — он поднимается из сланцевых пород путем разрыва пластов. При этом чиновники из США считают, что новый проект России под названием «Северный поток —2» не является экологичным.