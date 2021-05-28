Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве

Москва, 28 мая. Договор по открытому небу и его альтернативы, скорее всего, не войдут в повестку саммита президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена, заявили в МИД РФ.

Вопрос соглашения в настоящее время утратил свою актуальность. Для ее возвращения необходимо дать США возможность пересмотреть собственные позиции. В противном случае говорить об изменениях в структуре безопасности Европы просто не удастся, считает замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков. По его словам, в таком случае продолжит сохраняться напряженность и будет увеличиваться риск обострения ситуации.

«Совершенно неоспоримы позиции, которые мы отстаиваем. Просто вопрос в политическом выборе, который был сделан США не в пользу ДОН», — подчеркнул Рябков.

Отказ Вашингтона от участия в соглашении — политическая ошибка, ранее заявил Рябков. Процесс надлежащего выхода США из ДОН может завершиться до саммита лидеров.