Озвучившая Марлин в The Last of Us актриса Мерл Дэндридж сыграет в экранизации тайтла

Вашингтон, 28 мая. Актриса Мерл Дэндридж, озвучившая Марлин в популярной игре The Last of Us, снимется в экранизации тайтла. Об этом сообщил портал Variety.

В первой части игры актриса озвучила своего персонажа и сыграла при помощи технологий захвата движений. Марлин появляется в некоторых сценах второй части игры. В сериале поклонники увидят актрису в образе лидера «Цикад».

В последнее время в прессе появляется все больше информации об актерском составе сериала. В середине лета уже начнутся съемки пилота. Режиссером стал россиянин Кантемир Балагов, известный по фильмам «Дылда» и «Теснота». Продюсером шоу выступил Крэйг Мазин, автор одного из наиболее популярных сериалов HBO — «Чернобыль».