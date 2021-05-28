Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию

Москва, 28 мая. Руководство западных стран проявило безответственность, запретив авиасообщение через Белоруссию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для принятия мер стал инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, в ходе которого были задержаны сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Они подозреваются в совершении ряда преступлений.

В первую очередь своими действиями Запад проявляет халатное отношение к собственным гражданам, считает Захарова. Ранее сотни украинцев оказались в сложной ситуации после запрета Киева на полеты через республику, поскольку проходили лечение в Белоруссии.