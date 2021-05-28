Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии

Москва, 28 мая. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров споет гимн России перед стартом товарищеского футбольного матча РФ и Болгарии в Москве.

Встреча сборных состоится на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 5 июня. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — программа перед встречей Россия — Болгария», — сообщается на странице российской сборной в Twitter.

Филипп Киркоров ранее отправил свою протеже, певицу Наталью Гордиенко, на музыкальный конкурс «Евровидение». Исполнительница представляла на песенном соревновании Молдову. Король эстрады сравнил свою протеже с Мэрилин Монро.