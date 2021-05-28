Экономисты описали возможные сценарии развития банковского сектора

Москва, 28 мая. Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования поделились своим мнением о ситуации в банковской отрасли.

Эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) изучили внутренний рынок, а также факторы, которые оказывают давление на состояние финансово-кредитной отрасли. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению аналитиков, российский банковский сегмент может затронуть кризис, который случится до начала апреля следующего года. В ЦМАКП считают, что вероятность наступления рецессии достаточно высока. При этом ранний прогноз организации предполагал, что экономическая встряска произойдет в ноябре этого года.

Аналитики указывают на текущий уровень безработицы, немногим превышающий докризисные показатели. Сейчас он составляет 5,4% (по данным на март), однако последнее время ситуация постоянно улучшается. Другой причиной возможного развития событий называют укрепление рубля, которое оказывает влияние на выгоду от операций по экспорту продукции и ценовую конкуренцию. Центробанк РФ в этом же время считает, что в банковской сфере отсутствуют высокие риски наступления кризиса.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин также не видит оснований для беспокойства по поводу экономического развития РФ. Он ожидает роста ВВП около 3% после пандемии.