Глава МИД ФРГ заявил о признании геноцида коренных народов Намибии

Берлин, 28 мая. Германия официально признала геноцид коренных народов Намибии — нама и гереро. Об этом в пятницу сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По словам политика, нельзя оправдывать действия, совершенные в отношении народов Намибии в период с 1904 по 1908 год. Необходимо называть события своими именами и стремиться к улучшению отношений.

Германия примет участие в усовершенствовании образования, инфраструктуры и водоснабжения Намибии. Для сельских районов страны будет запущена программа в размере 1,1 млрд евро.

Войска Германии уничтожили более 60 тысяч коренного населения Намибии в ходе подавления восстания в 1904 года. В начале прошлого столетия Берлин отказывался признавать произошедшее геноцидом. В 2004 году власти страны попросили прощения за действия во время колониального владычества. Переговоры между Германией и Намибией продолжались более пяти лет.

Ранее в Турции осудили решение властей Латвии признать геноцид армян.