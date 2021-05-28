РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии

Москва, 28 мая. Россия дала разрешение компании Austrian Airlines совершить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии, сообщил представитель фирмы.

Власти РФ разрешили самолетам Austrian Airlines следовать по альтернативному маршруту из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Австрийский перевозчик может выполнить запланированный рейс OS 601/602.

Austrian Airlines решила прекратить рейсы над территорией Белоруссии из-за ЧП в Минске. Воздушное судно Ryanair 23 мая экстренно приземлилось в белорусском аэропорту из-за сообщений о бомбе. Позже выяснилось, что сведения оказались недостоверными. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту случившегося.