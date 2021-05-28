Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»

Минск, 28 мая. Белоруссия выпускает полмиллиона вакцин «Спутник V» в месяц, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она предоставила республике технологии производства препарата. Он заявил об этом в ходе встречи с представителями делегаций стран — участниц заседания Совета глав правительств СНГ.

Президент Белоруссии также намерен договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между странами. Он считает, что решение может быть принято на фоне улучшения ситуации с COVID-19.