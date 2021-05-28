Мужчина утонул во время рыбалки с коллегами в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 мая. Уроженец Магаданской области погиб на реке Вуокса. Он поехал порыбачить туда с двумя своими знакомыми.

Труп 67-летнего мужчины обнаружил местный житель. Полиция достала погибшего из воды и направила в морг для установления причин смерти.

Незадолго до происшествия петербуржец рыбачил на острове Вуокса со своими коллегами. В настоящее время их местонахождение устанавливается, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чей труп ранее обнаружили в реке Екатерингофке, сообщал ФАН.