Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что защитники российских рубежей всегда свято берегли и мужественно ограждали родную землю, первыми встречая жестокого врага. «Сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью», — подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны. Глава государства заявил: непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил высокой степени боеготовности. На этом фоне Москва укрепляет ядерную триаду, армия и флот получают новейшие виды вооружения.

Британия отрицает инцидент с эсминцем в российских водах wikipedia.org / Seaman Alyssa Weeks / Public Domain Минобороны Великобритании наотрез отказывается признавать факт выдворения своего боевого корабля из российских территориальных вод в районе Крыма. В оборонном ведомстве Соединенного королевства уверяют: инцидента в октябре прошлого года не было. В заявлении указывается, что британский эскадренный миноносец HMS Dragon направлялся из Одессы в грузинский порт Батуми по якобы «признанному безопасным маршруту» через украинские территориальные воды. По версии Лондона, помех для движения со стороны кораблей российского ВМФ не было отмечено. Ранее в ФСБ сообщили о пресечении попытки британского эсминца «Дракон» нарушить границы нашего государства в октябре 2020 года. Также в ведомстве отметили рост военной активности США вблизи российских рубежей.

Бывший главред Nexta Протасевич помещен в минский СИЗО КГБ Prt Scr youtube.com / It's My Media Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помещен в минский СИЗО КГБ №1. Родные и близкие блогера не могли узнать о его местонахождении в течение пяти дней. После задержания в минском аэропорту Протасевич встречался со своим адвокатом, которая заявила, что клиент не жалуется на состояние здоровья. Юрист отказалась раскрывать подробности дела из-за подписки о неразглашении. Экс-главному редактору Nexta грозит до 15 лет заключения за организацию незаконных массовых протестов в Минске.