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28 мая 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:30
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:29
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:28
Экономика
Тихановская получила "экономический план для демократической Белоруссии" от ЕК
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
14:24
Спорт
УЕФА предупредил о возможных проблемах с поездкой на матчи Евро-2020
14:22
Общество
Новая набережная и крупнейший в России яхт-клуб появятся в Тольятти
14:20
Особое мнение
Кто же тут людоед? Роман Носиков отвечает Юлии Латыниной на ее аргумент «Это другое!»
14:20
Происшествия
Таксисты-мигранты лишились свободы за подготовку терактов в Москве
14:20
Ливия
Ян Кубиш подвел итоги трехдневного заседания Ливийского форума политического диалога
14:19
Политика
Мария Захарова заявила, что Украина позорит Европу
14:18
Происшествия
Мост рухнул под тяжестью фуры в Ивановской области
14:14
Наука
Новую карту распределения темной материи представили астрофизики из США и Южной Кореи
14:11
Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игру Among Us
14:11
Армия
Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов
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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня

ФАН-ТВ
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что защитники российских рубежей всегда свято берегли и мужественно ограждали родную землю, первыми встречая жестокого врага.
«Сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью», — подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны. Глава государства заявил: непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил высокой степени боеготовности. На этом фоне Москва укрепляет ядерную триаду, армия и флот получают новейшие виды вооружения.

Британия отрицает инцидент с эсминцем в российских водах

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня
wikipedia.org  / Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Минобороны Великобритании наотрез отказывается признавать факт выдворения своего боевого корабля из российских территориальных вод в районе Крыма. В оборонном ведомстве Соединенного королевства уверяют: инцидента в октябре прошлого года не было. В заявлении указывается, что британский эскадренный миноносец HMS Dragon направлялся из Одессы в грузинский порт Батуми по якобы «признанному безопасным маршруту» через украинские территориальные воды. По версии Лондона, помех для движения со стороны кораблей российского ВМФ не было отмечено. Ранее в ФСБ сообщили о пресечении попытки британского эсминца «Дракон» нарушить границы нашего государства в октябре 2020 года. Также в ведомстве отметили рост военной активности США вблизи российских рубежей.

Бывший главред Nexta Протасевич помещен в минский СИЗО КГБ

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня
Prt Scr youtube.com  /  It's My Media

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помещен в минский СИЗО КГБ №1. Родные и близкие блогера не могли узнать о его местонахождении в течение пяти дней. После задержания в минском аэропорту Протасевич встречался со своим адвокатом, которая заявила, что клиент не жалуется на состояние здоровья. Юрист отказалась раскрывать подробности дела из-за подписки о неразглашении. Экс-главному редактору Nexta грозит до 15 лет заключения за организацию незаконных массовых протестов в Минске.

Ураган разрушил фермерское хозяйство на Алтае

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

Мощный ураган пронесся по Алтайскому краю. Накануне стихия нанесла колоссальный урон фермерскому хозяйству в Кытмановском районе. Ветер со скоростью 27 метров в секунду играючи жонглировал бочками для хранения зерна и повалил постройки. Ураган повредил линии электропередачи и заборы. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

 

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путин великобритания белоруссия фсб чп происшествия ураган алтайский край день пограничника nexta
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Все новости / ФАН-ТВ / Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. События дня
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