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28 мая 13:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
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В Общественной палате рассказали о «приземлении» иностранных IT-компаний

Общество
В Общественной палате рассказали о «приземлении» иностранных IT-компаний
flickr.com  /  @iphonedigital

Иностранные IT-компании заинтересованы в российском рынке, поэтому они не уйдут из страны и буду соблюдать наше законодательство. Об этом в беседе с ФАН заявил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич.

Малькевич считает, что у властей нет цели блокировать на территории России иностранные интернет-ресурсы, но при этом есть обязанность добиваться от них исполнения действующего российского законодательства.

«В прошлом году мы все проголосовали за поправки в Конституцию. Там существует 71-я статья, подразумевающая под собой обязанность государства обеспечивать цифровые права граждан, защищать нас всех от деструктивного потенциально опасного контента в интернете», — сказал он.

Журналист уверен, что действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter были эффективными и целесообразными.

«Эта социальная сеть раньше показательно игнорировала запросы российского ведомства, но, увидев реальную возможность блокировки на территории России, осознала всю серьезность ситуации и вступила в официальный диалог с властями нашей страны. Если когда-нибудь будет принято решение о замедлении трафика компании Google, еще одного злостного нарушителя, то, без сомнения, это принесет свои плоды и обеспечит выполнение законных требований регулятора», — считает эксперт.

В Общественной палате рассказали о «приземлении» иностранных IT-компаний
Медиагруппа «‎Патриот»  /  Медиагруппа «‎Патриот»

Малькевич объяснил, наиболее эффективно работают те инструменты регулирования цифрового рынка, которые угрожают IT-платформам долгосрочной потерей прибыли.

«Здесь не должно быть никаких иллюзий: IT-корпорации заточены на заработок. Поэтому неудобная пользователю площадка, а такой может стать YouTube, если Google будет вести себя неподобающе, доход приносить не будет. Значит, необходимо считаться с требованиями Роскомнадзора», — считает он.

Малькевич уверен, что иностранные онлайн-платформы заинтересованы в российском цифровом рынке. По его мнению, заявления блогеров и лоббистов, утверждающих, что крупные компании в случае ужесточения требований уйдут с российского рынка, необоснованны.

«Нет, этого не будет. Россия должна последовательно добиваться от иностранных IT-корпораций соблюдения наших законов на нашей же территории. Поэтому мы в Общественной палате приветствуем закон о так называемом приземлении иностранных IT-компаний в нашей юрисдикции. Он уже внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе. Считаем, эта инициатива поможет наладить эффективное взаимодействие со всеми IT-гигантами и избежать необходимости жестких мер в будущем», — заключил он.

В Общественной палате рассказали о «приземлении» иностранных IT-компаний
pixabay.com  / 

Ранее Александр Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон. С 1 июня вступает в силу резонансный федеральный закон о просветительской деятельности. Общественные дебаты о его содержании до сих пор не утихают: многие россияне опасаются, что новые нормы приведут к цензурированию образовательного процесса, что никак не соотносится с установками касательно его развития.

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россия сша госдума соцсети законопроект it-технологии малькевич it-сфера
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Все новости / Общество / В Общественной палате рассказали о «приземлении» иностранных IT-компаний
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