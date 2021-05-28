В Общественной палате рассказали о «приземлении» иностранных IT-компаний

Иностранные IT-компании заинтересованы в российском рынке, поэтому они не уйдут из страны и буду соблюдать наше законодательство. Об этом в беседе с ФАН заявил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич.

Малькевич считает, что у властей нет цели блокировать на территории России иностранные интернет-ресурсы, но при этом есть обязанность добиваться от них исполнения действующего российского законодательства.

«В прошлом году мы все проголосовали за поправки в Конституцию. Там существует 71-я статья, подразумевающая под собой обязанность государства обеспечивать цифровые права граждан, защищать нас всех от деструктивного потенциально опасного контента в интернете», — сказал он.

Журналист уверен, что действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter были эффективными и целесообразными.

«Эта социальная сеть раньше показательно игнорировала запросы российского ведомства, но, увидев реальную возможность блокировки на территории России, осознала всю серьезность ситуации и вступила в официальный диалог с властями нашей страны. Если когда-нибудь будет принято решение о замедлении трафика компании Google, еще одного злостного нарушителя, то, без сомнения, это принесет свои плоды и обеспечит выполнение законных требований регулятора», — считает эксперт.

Медиагруппа «‎Патриот» / Медиагруппа «‎Патриот»

Малькевич объяснил, наиболее эффективно работают те инструменты регулирования цифрового рынка, которые угрожают IT-платформам долгосрочной потерей прибыли.

«Здесь не должно быть никаких иллюзий: IT-корпорации заточены на заработок. Поэтому неудобная пользователю площадка, а такой может стать YouTube, если Google будет вести себя неподобающе, доход приносить не будет. Значит, необходимо считаться с требованиями Роскомнадзора», — считает он.

Малькевич уверен, что иностранные онлайн-платформы заинтересованы в российском цифровом рынке. По его мнению, заявления блогеров и лоббистов, утверждающих, что крупные компании в случае ужесточения требований уйдут с российского рынка, необоснованны.

«Нет, этого не будет. Россия должна последовательно добиваться от иностранных IT-корпораций соблюдения наших законов на нашей же территории. Поэтому мы в Общественной палате приветствуем закон о так называемом приземлении иностранных IT-компаний в нашей юрисдикции. Он уже внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе. Считаем, эта инициатива поможет наладить эффективное взаимодействие со всеми IT-гигантами и избежать необходимости жестких мер в будущем», — заключил он.

pixabay.com /

Ранее Александр Малькевич объяснил, почему общественность не принимает просветительский закон. С 1 июня вступает в силу резонансный федеральный закон о просветительской деятельности. Общественные дебаты о его содержании до сих пор не утихают: многие россияне опасаются, что новые нормы приведут к цензурированию образовательного процесса, что никак не соотносится с установками касательно его развития.