Опубликованы кадры встречи американских военных с НЛО

Вашингтон, 28 мая. Экипаж корабля ВМС США зафиксировал на своем радаре неизвестные объекты, которые преследовали американское военное судно.

В Сети была опубликована видеозапись радара корабля USS Omaha ВМС США, на котором можно увидеть неопознанные летающие объекты. Американские военные более часа наблюдали НЛО возле своего корабля. Им удалось обнаружить 14 объектов.

При этом один из них скрылся под водой. Позднее в этот район была направлена подводная лодка, однако ее экипажу не удалось обнаружить следы или обломки объекта.

Ранее в Сети была обнародована видеозапись с неопознанными летающими объектами треугольной формы, которые парили в ночном небе над палубой корабля ВМС США. Позднее в Пентагоне подтвердили, что опубликованный в Сети видеоролик является подлинным. Видео было снято американскими военнослужащими над палубой эсминца USS Russell в 2019 году.