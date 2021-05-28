Эфир: Слово против слова — вакцинация от COVID-19, принуждать или уговаривать?

В пятницу, 28 мая, с 15:00 на площадке медиацентра «Патриот» проходят очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», на которых участники обсуждают необходимость введения обязательной вакцинации от коронавируса в России.

Обязательную вакцинацию ввели и тут же отменили в Якутии. «Ковидные паспорта» уже действуют в Израиле и Венгрии. Отказавшиеся от вакцинации граждане самых разных стран рискуют стать невыездными.

Что же делать с лицами, нежелающими вакцинироваться? Можно ли ограничивать в правах на передвижение и получение услуг противников вакцинации? Насколько опасны отказ от вакцинации или принуждение к ней?

Об этом в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» спорят:

Александр Редько , профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН); Сергей Петров, советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Дебаты проходят в три этапа:

вопросы участников друг другу;

вопросы от ведущего;

вопросы от журналистов.

На вопрос, кто победитель, ответят зрители и читатели Федерального агентства новостей. К итоговому материалу будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов. Голосование продлится неделю, до 3 июня включительно. Имя победителя будет опубликовано 4 июня на сайте ФАН.

Напомним, ФАН объявил о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.