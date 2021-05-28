Всебелорусское собрание будет решать вопросы легитимности президентских выборов

Минск, 28 мая. Конституционная комиссия сообщила о праве Всебелорусского собрания рассматривать вопросы легитимности выборов президента республики.

Плюс ко всему собрание будет наделено правом объявлять импичмент президенту Белоруссии в случае совершения главой республики государственной измены или иного тяжкого преступления.

Всебелорусское собрание получит статус высшего представительного органа народовластия в конституции страны.

Как стало известно ранее, Конституционная комиссия Белоруссии заявила о планах запретить президенту издавать декреты.